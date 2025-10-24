Güzide Duran'dan çok samimi sözler! "Sonunda kendimi buldum"
Bir dönemin en ünlü mankenlerinden Güzide Duran, uzun süredir magazin gündeminde yer alan boşanma sürecini ilk kez samimi sözlerle anlattı. Saba Tümer’in programına konuk olan Duran, 16 yıllık evliliğini bitirme kararının ardından yaşadığı zorlukları ve yeniden kendini bulma sürecini paylaştı.
Ünlü model, iş insanı Adnan Aksoy ile 16 yıldır süren evliliğini noktalama kararıyla gündeme gelmişti. Boşanma sürecinin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirten Duran, şu sözlerle dikkat çekti:
“Karar vermek kolay değildi. İki çocuğum var, önce onları düşünmem gerekiyordu. Ama sonunda şunu fark ettim; ben iyi olursam çocuklarım da iyi olur. Uzun yıllar boyunca ‘Güzide ne ister?’ demeden yaşadım. Başkaları mutlu olsun diye kendimden vazgeçmişim.”
Kendi iç sesini duymakta zorlandığını belirten Duran, sözlerine şöyle devam etti:
“Kendimi tamamen unutmuştum. Bir şeyler üretmek, çalışmak, yeniden kendim olmak istiyordum. Çocuklarıma, annelerinin de bir şeyler başarabileceğini göstermek istedim.”
Duran, 6 Ocak’ta bir duruşmalarının daha olduğunu ve artık bu sürecin sona ermesini dilediğini ifade etti:
“Her davada umut ediyorum bitsin diye. Bitmiş bir şey bitmiştir.”