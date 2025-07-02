Güzide Duran ve Fikret Orman ilişkisi ifşa oldu! Güzide Duran'ın eşi ihanete çıldırdı
Güzide Duran boşanma davası ile son günlerin en konuşulan isimlerindendi. Eşi Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma davası yaşayan Güzide Duran'ın boşanma davasına ihanet iddiaları bomba gibi düşmüştü. Ünlü güzelin adı Fikret Orman ile anılmış ancak bu iddiaya yalanlama gelmişti. Gündemin merkezindeki isimlerden şok eden bir hareket geldi. Güzide Duran ile Fikret Orman ilişkisi ifşa olurken, Güzide Duran'ın eşi büyük tepki gösterdi.
Güzide Duran ve Adnan Aksoy çekişmeli bir boşanma süreci yaşamıştı. Güzide Duran'ın adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile aşk iddalarına karışmıştı. ABD'de yaşayan Aksoy; "Hâlâ soyadımı taşıyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" şeklinde tepki göstermişti. Güzide Duran ve Fikret Orman'dan ise şok eden bir hareket geldi.
Şiddet İddiaları Gündeme Gelmişti
Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy, 2007'de beraberliğe başlamış, 2008'de evlenmişlerdi. İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açtı.
Okan Buruk İddiaları Gündeme Gelmişti
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; daha önce adının Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılması hakkında; "Hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın sevgili oldukları ortaya çıktı.
Manzara Eşliğinde Yemek Yediler
Güzide Duran ile Fikret Orman, Boğaziçi manzarası eşliğinde yemek yedi.