Güzide Duran ve Fikret Orman ilişkisi ifşa oldu! Güzide Duran'ın eşi ihanete çıldırdı

Güzide Duran ve Adnan Aksoy çekişmeli bir boşanma süreci yaşamıştı. Güzide Duran'ın adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile aşk iddalarına karışmıştı. ABD'de yaşayan Aksoy; "Hâlâ soyadımı taşıyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" şeklinde tepki göstermişti. Güzide Duran ve Fikret Orman'dan ise şok eden bir hareket geldi.