Güzide Duran "sessizlik en büyük silahım" diyerek açıkladı
Ünlü model Güzide Duran, hayatındaki yeni döneme dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden Duran, BeStyle dergisine verdiği röportajda hem kariyer yolculuğunu hem de hayata bakışını anlattı.
Uzun süre podyumlardan uzak kalmasının kendisine önemli şeyler öğrettiğini söyleyen Güzide Duran, o dönemin aslında içsel bir dönüşüm süreci olduğunu belirtti. “Dışarıdan bakıldığında kabuğuma çekilmiş gibi görünüyordu ama aslında en çok büyüdüğüm dönemdi. Alkıştan ve görünürlükten bir anda sessizliğe geçmek kolay değildi. Ama o sessizlik beni besledi.”
Yurt dışında geçirdiği yılların kendisini daha sakin ve bilinçli biri haline getirdiğini söyleyen Duran, artık bir şeyleri kanıtlama telaşı yaşamadığını ifade etti. Ünlü model, geçmişine baktığında ilk hissettiği duygunun gurur olduğunu söyledi. Genç yaşta başladığı kariyerinde disiplinli çalıştığını ve yaptığı hatalardan ders çıkardığını belirten Duran, bugün geldiği noktayı bir yarıştan çok bir serüven olarak gördüğünü dile getirdi.
“Eskiden daha hızlı ve daha hırslıydım. Şimdi daha seçici ve daha bilinçliyim. Bir işi kabul ederken artık ‘Beni parlatır mı?’ diye değil, ‘Beni anlatır mı?’ diye düşünüyorum.”
Güzide Duran, hayatının bu döneminde daha sakin ama daha anlamlı hedefler peşinde olduğunu söyledi.
“Artık gürültülü hedeflerden çok içime sinen başarılar istiyorum. Öncelikle sağlık. Güçlü, enerjik ve üretken kalmak en büyük dileğim. Özel hayatımda ise denge… İş, aile ve kendim arasında sağlam bir denge kurmak istiyorum.”