Güzide Duran "sessizlik en büyük silahım" diyerek açıkladı

Uzun süre podyumlardan uzak kalmasının kendisine önemli şeyler öğrettiğini söyleyen Güzide Duran, o dönemin aslında içsel bir dönüşüm süreci olduğunu belirtti. “Dışarıdan bakıldığında kabuğuma çekilmiş gibi görünüyordu ama aslında en çok büyüdüğüm dönemdi. Alkıştan ve görünürlükten bir anda sessizliğe geçmek kolay değildi. Ama o sessizlik beni besledi.”