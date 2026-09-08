Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu...

AİLEDEN ONAY ALDI İDDİASI

Güzide Duran’ın Fikret Orman’ın ablaları Ümit ve Kısmet Orman ile de iyi ilişkiler kurduğu iddia edildi. Hafta sonundaki düğünde Hülya Orman Özkanaç ile verilen fotoğraf da bu yakınlığın yeni bir göstergesi oldu.

Böylece Duran’ın Fikret Orman’ın kızlarından henüz onay almadığı ancak ailenin diğer üyeleriyle yakınlaştığı öne sürüldü.