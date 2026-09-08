Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu...

Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu...

Eski manken Güzide Duran boşanma kararı ve Fikret Orman ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Orman'ın ailesi ile aynı karede görüntülenen Duran'ın aile tarafından da kabul gördüğü konuşuldu.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 1

Eski manken Güzide Duran ile Fikret Orman’ın ilişkisi sürerken çift bu kez aile çevresinden bir isimle birlikte verdiği fotoğrafla gündeme geldi.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 2

18 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan 30 Mart’ta boşanan Duran’ın, Orman’ın ailesiyle yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 3

Güzide Duran ve Fikret Orman, hafta sonu birlikte bir düğüne katıldı. Çift burada Fikret Orman’ın amcasının eşi Hülya Orman Özkanaç ile fotoğraf çektirdi.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 4

Duran’ın aileden bir isimle aynı karede yer alması, çiftin ilişkisinin Orman Ailesi içindeki yansımasına dair yeni bir detay olarak değerlendirildi.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 5

İşte düğünde çekilen o kare...

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 6

KIZLARINDAN HENÜZ ONAY ÇIKMADI

İddiaya göre Fikret Orman’ın kızları Aslıgül ve Nazlı, babalarının Güzide Duran ile ilişkisine henüz onay vermedi.

Buna karşın Duran’ın Orman Ailesi’nin diğer üyeleriyle arasının iyi olduğu öne sürüldü.

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Güzide Duran ile Fikret Orman çiftinden güzel haber! Aileye dahil oldu... - Resim: 7

AİLEDEN ONAY ALDI İDDİASI

Güzide Duran’ın Fikret Orman’ın ablaları Ümit ve Kısmet Orman ile de iyi ilişkiler kurduğu iddia edildi. Hafta sonundaki düğünde Hülya Orman Özkanaç ile verilen fotoğraf da bu yakınlığın yeni bir göstergesi oldu.

Böylece Duran’ın Fikret Orman’ın kızlarından henüz onay almadığı ancak ailenin diğer üyeleriyle yakınlaştığı öne sürüldü.

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Fikret Orman Güzide Duran