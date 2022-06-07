Güzide Duran ABD'ye neden yerleştiğini yıllar sonra açıkladı!
1996 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ünlü model Güzide Duran kariyerini başarıyla sürdürürken, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünya evine girmiş, çocuklarını kucağına alınca podyumlara veda ederek ve ABD'ye yerleşmişti. 41 yaşındaki Duran, spot ışıklarından ve şöhretten uzakta sakin bir hayatı seçme nedenini açıkladı.
1996 Best Model of Turkey finalisti manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile nikah masasına oturmuş, ABD'ye yerleşmişti.
Bu evliliğinden Selin ve Emir'i kucağına aldıktan sonra mesleğini bırakmıştı. 41 yaşındaki Duran, evlendikten sonra neden ABD'ye yerleştiğini anlattı.
Güzide Duran, “Dönemin en iyi mankenlerinden biriydiniz. Sonrasında bir anda evlenip, yurt dışına gittiniz. Yoğun bir tempodan çıkıp, sakin bir hayata geçmek sizi etkiledi mi? Hayatınızda ne gibi değişikliler oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi...
"Bizim gitme sebebimiz sadece kendimiz için değil, çocuklar için de oradayız. Onların eğitimi devam ediyor. Arada gidip gelmenin tabii ki şöyle bir güzelliği oluyor. Burayı çok özlüyorum, özlediğim için de geldiğimde daha çok tadını çıkartıyorum."