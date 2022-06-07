Güzide Duran ABD'ye neden yerleştiğini yıllar sonra açıkladı!

"Bizim gitme sebebimiz sadece kendimiz için değil, çocuklar için de oradayız. Onların eğitimi devam ediyor. Arada gidip gelmenin tabii ki şöyle bir güzelliği oluyor. Burayı çok özlüyorum, özlediğim için de geldiğimde daha çok tadını çıkartıyorum."