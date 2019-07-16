Güzellik yarışması finalistlerinin havuzdan sonra yat keyfi! 'Akdeniz Güzelini Arıyor'
ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, yat turunda denizde serinledi.
Antalya'da bu sene, 'Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 20'ncisi için hazırlanan 12 finalist, geçtiğimiz günlerde beş yıldızlı bir otelde havuz keyfi yaparak eğlenmişlerdi.
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Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın finalistleri, eğitimlerden arta kalan zamanlarında düzenlenen aktivitelerle moral depolamaya devam ediyor. Seçili güzeller, bu sefer çıktıkları yat turunda denizin keyfini çıkardı.
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14 Temmuz akşamı yapılacak final gününe sayılı gün kalması dolayısıyla yaşadıkları yorgunluğu, yat turunda attı.
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Çalan parçalar eşliğinde dans eden güzeller, özellikle oyun havalarında hünerlerini sergiledi.
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