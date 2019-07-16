Güzellik yarışması finalistlerinin havuzdan sonra yat keyfi! 'Akdeniz Güzelini Arıyor'

Antalya'da bu sene, 'Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 20'ncisi için hazırlanan 12 finalist, geçtiğimiz günlerde beş yıldızlı bir otelde havuz keyfi yaparak eğlenmişlerdi.