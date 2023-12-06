Güzellik Salonu Kraliçesi'ne darbe! Dilan Polat'ın hocası Neslin Güngen'in malvarlıklarına da el konuldu!
Güzellik merkezleri üzerinden kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, Diyan Polat'ın hocası olarak bilinen ve eşinin önüne para saçtığı görüntülerle konuşulan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.
"Dilan Polat'ı güzellik merkezi işine ben soktum" diye övünen ve 120 salonla Güzellik Slonu Kraliçesi olarak tanınan Neslim Günen ve eşine kötü haber geldi. Güzellik merkezleri üzerinden kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından güzellik merkezi açtıktan sonra 'bir anda' zengin olan ve tepkilerin odağındaki Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konuldu.
Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in para saçtığı videolar gündem olmuştu.