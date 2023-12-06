Güzellik Salonu Kraliçesi'ne darbe! Dilan Polat'ın hocası Neslin Güngen'in malvarlıklarına da el konuldu!

"Dilan Polat'ı güzellik merkezi işine ben soktum" diye övünen ve 120 salonla Güzellik Slonu Kraliçesi olarak tanınan Neslim Günen ve eşine kötü haber geldi. Güzellik merkezleri üzerinden kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından güzellik merkezi açtıktan sonra 'bir anda' zengin olan ve tepkilerin odağındaki Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.