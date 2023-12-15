Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları bulunan Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni olan ve güzellik salonları bulunan Ece Ronay, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
İlk olarak geçen ekim ayında İstanbul Pendik’te, Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Erdal Bilir’in işyeri kurşunlanmıştı. Bilir ifadesinde, olaydan 20 gün önce, Ece Ronay’dan alacağını istediğini, sonrasında bu durumun yaşandığını söylemişti.
Bu olayın ardından Ece Ronay’ın kendi adıyla işlettiği Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezi ile Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki güzellik merkezi kurşunlanmıştı.
Ece Ronay'ın gözaltına alındığı operasyona dair detaylar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.