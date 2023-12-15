Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni olan ve güzellik salonları bulunan Ece Ronay, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Ronay’ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.