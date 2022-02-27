Güzellik merkezi açılışında servet kazanıyorlar rekor Hülya Avşar'da işte ünlülerin kazançları!

Güzellik merkezi açılışları ünlülerin yeni kazanç kapısı oldu. Bir saatlik tanıtım karşılığında güzellik merkezinin açılışında boy gösteren İrem Derici, Ebru Yaşar, Seda Sayan ve Hülya Avşar gibi ünlülerin adeta bir servet kazandığı ortaya çıktı.