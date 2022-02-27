Güzellik merkezi açılışında servet kazanıyorlar rekor Hülya Avşar'da işte ünlülerin kazançları!
Ünlü isimler güzellik merkez açılışlarında birkaç saat boy gösterip servet kazanıyorlar! Bu açılışlardan en çok kazananlar listesinin başında ise Hülya Avşar geliyor...
Güzellik merkezi açılışları ünlülerin yeni kazanç kapısı oldu. Bir saatlik tanıtım karşılığında güzellik merkezinin açılışında boy gösteren İrem Derici, Ebru Yaşar, Seda Sayan ve Hülya Avşar gibi ünlülerin adeta bir servet kazandığı ortaya çıktı.
Birçok şarkıcı ve oyuncu, mesleklerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımları yapmaya başladı. İsimler, bunun yanı sıra da güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı.
Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı.
Paraya para demiyorlar: Sahnelerin yanı sıra güzellik merkezi açılışlarına katılan Seda Sayan, İrem Derici, Hülya Avşar ve Ebru Yaşar gibi isimler adeta paraya para demiyor.