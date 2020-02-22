Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın çıplak fotoğrafları sızdırıldı!
İngiltere'deb düzenlenecek olan Miss Great Britain yarışması öncesi Kensington güzeli olarak yarışmaya katılacak olan Portia Valis Volkova'nın çıplak fotoğrafları sosyal medyaya sızdırıldı.
İngiltere'de 2020'nin en güzelini seçmek için düzenlenecek olan Miss Great Britain yarışması öncesi çıplak fotoğraf şoku yaşandı. Kensington güzeli olarak yarışmaya katılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Portia Valis Volkova, siber zorbaların kurbanı oldu. Volkova'nın çıplak fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.
İngiltere'de 2020 Miss Great Britain yarışmasında boy göstermesi beklenen Kensington güzeli çıplak fotoğraf şoku yaşadı. Portia-Valis Volkova'nın fotoğrafları jüriye ulaşınca genç kadın diskalifiye edildi.
Çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu!
Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu.
Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu.