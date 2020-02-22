Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın çıplak fotoğrafları sızdırıldı!

İngiltere'de 2020'nin en güzelini seçmek için düzenlenecek olan Miss Great Britain yarışması öncesi çıplak fotoğraf şoku yaşandı. Kensington güzeli olarak yarışmaya katılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Portia Valis Volkova, siber zorbaların kurbanı oldu. Volkova'nın çıplak fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.