Güzellik Kraliçesi 1200 metre yüksekten yere çakılarak öldü! Paraşütü açılmayınca...
KANADA'da güzellik kraliçesi ve TikTok fenomeni 21 yaşındaki Tanya Pardazi ilk kez tek başına yerden 1200 metre yüksekten paraşütle atladı. Paraşüt açılmayınca da feci şekilde can verdi.
Kanada'da akıllara durgunluk veren bir ölüm olayı yaşandı. 21 yaşındaki TikTok fenomeni ve güzellik kraliçesi Tanya Pardazi ilk kez tek başına yerden 1200 metre yüksekten paraşütle atladı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Toronto Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan Pardazi paraşütü açılmayınca hayatını kaybetti.
27 Ağustos’ta meydana gelen kaza ile ilgili yapılan resmi açıklaya göre, talihsiz kadının ana paraşütü açılmadı. Pardazi bunun üzerine yedek paraşütünü açmak istedi ancak yere yakın bir konumda olduğu için kurtulamadı.
Genç kadın kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Melody Ozgoli, CTV News Toronto'ya Pardazi'nin ilk defa bir eğitmek olmadan tek başına atlayış gerçekleştirdiğini söyledi.
Ozgoli, 'Tanya'nın yeni ve maceralı olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman maceralı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı' ifadelerini kullandı.