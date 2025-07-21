Güzelliği onaylanmıştı! Sibel Can'ın kızı Melisa'ya yorum yağdı...
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural kızları Melisa ile gündem oldu. Sevilen şarkıcı kızını gözlerden uzak büyütüyordu. Annesine benzerliği ile konuşulan Melisa ses tonu ve naifliği ile de çok benzetildi.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Melisa Ural, annesinin sahne aldığı konsere katılarak zarafeti ve içten sözleriyle dikkat çekti. Sibel Can'ın sahne heyecanına ortak olan Melisa, hem duruşu hem de ses tonu ile sosyal medyada annesinin gençliğine benzetildi.
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturmuş, bu birliktelik 1999 yılına kadar sürmüştü. Çift, 22 Ağustos 1994 tarihinde kızları Melisa Ural'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak Melisa henüz 5 yaşındayken, ikili yollarını ayırma kararı aldı.
Geçtiğimiz akşam annesinin sahne aldığı konsere katılan 31 yaşındaki Melisa Ural, sahne arkasında annesine olan hayranlığını dile getirdi. "Annemin konser heyecanını ben de onunla birlikte yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu," sözleriyle duygularını ifade etti.
Annesinin sahne hayatında sık sık yanında yer alan Melisa, müzik konusunda annesiyle kıyaslanamayacağını samimiyetle itiraf etti.