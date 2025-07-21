Güzelliği onaylanmıştı! Sibel Can'ın kızı Melisa'ya yorum yağdı...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Melisa Ural, annesinin sahne aldığı konsere katılarak zarafeti ve içten sözleriyle dikkat çekti. Sibel Can'ın sahne heyecanına ortak olan Melisa, hem duruşu hem de ses tonu ile sosyal medyada annesinin gençliğine benzetildi.