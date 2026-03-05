Güzelliği dillere destan! Meryem Uzerli bakın nasıl keşfedilmiş...
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli’nin Türkiye’ye geliş hikayesi yıllar sonra yeniden gündem oldu. Başarılı oyuncunun nasıl keşfedildiği ve diziye dahil olduğu sürecin perde arkası ise birçok kişiyi şaşırttı.
Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983’te Almanya’nın Kassel kentinde dünyaya geldi.
Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula’nın dört çocuğundan en küçüğü olan Uzerli, sanatla iç içe bir ortamda büyüdü.
Hamburg’daki Schauspiel Studio Frese’de oyunculuk eğitimi alan Uzerli, kariyerinin ilk adımlarını Almanya’da attı ve çeşitli televizyon projelerinde yer aldı.
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, Hürrem Sultan karakteri için uzun süre uygun oyuncu aradı. Bu süreç tam 8 ay boyunca devam eden geniş kapsamlı bir casting çalışmasına dönüştü. Tam bu sırada Almanya’da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından fark edildi.