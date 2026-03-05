Güzelliği dillere destan! Meryem Uzerli bakın nasıl keşfedilmiş...

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, Hürrem Sultan karakteri için uzun süre uygun oyuncu aradı. Bu süreç tam 8 ay boyunca devam eden geniş kapsamlı bir casting çalışmasına dönüştü. Tam bu sırada Almanya’da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından fark edildi.