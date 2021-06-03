Güzelleşmek için gitmişti göz kapağını bıraktı! ABD'de köpek saldırısı dehşeti
ABD'de Kelsey Salmon, doğum günü partisine hazırlık için gittiği güzellik merkezinde köpeğin saldırmasıyla kabusu yaşadı. Genç kadının, başına gelenleri anlattığı paylaşımını 2 milyon kişi izledi.
ABD'nin Georgia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
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Kirpik bakımı yaptırılmak için bir güzellik merkezine giden Kelsey Salmon burada mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı.
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23 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattığı bir video kaydetti ve bunu TikTok hesabından yayınladı.
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Küçük köpeğin üzerine atladığını belirten genç kadın 'Güzellik salonunda bir chihuahua vardı ve kirpiklerimi yaptırdıktan hemen sonra kucağıma zıpladı ve bir anda yüzümü ısırdı' dedi.
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