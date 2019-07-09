Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hatice, Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu.
Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla yayınladığı video ile sosyal medya akımına dahil oldu. Instagram hesabından Bottle Cap Challenge akımına dahil olduğu videoyu yayınlayan Hatice, paylaşıma "Susayınca ben." notunu ekledi.
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Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı Türkiye'nin dört bir yanında trend oldu. Ünlüler ve futbolcuların yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da Bottle Cap Challenge akımına katılıyor.
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Tekvandocu Farabi Daavletchin 'in paylaştığı akım, ünlü oyuncu Jason Statham ile tüm dünyada yaygın hale geldi.Bottle Cap Challenge'da amaç, içi su dolu su şişesinin kapağını ayağıyla açmak ve suyu dökmemek.
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