Güzel popçu Nihan Akın'ın ayağındaki dövmenin sırrı ortaya çıktı!
BODRUM Türkbükü'ndeki bir beachte iskeleden denize atlarken görüntülenen ünlü popçu Nihan Akın'ın ayağındaki 'çapa' dövmesi dikkat çekti. Akın gazetecilerle sohbetinde, "Şu an bir kaptanla ciddi bir ilişkiye başladım. İlişkimiz çok yeni. Bu dövme aşkımızın simgesi oldu" diyerek yeni aşkını itiraf etti.
Hem sesi hem güzelliğiyle dikkat çeken Nihan Akın digital platformlarda milyonlara ulaşan izlenme sayısı ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı Şarkıcı Nihan Akın son 1 yılda arka arkaya çıkardığı Duy Beni, Mevzuya Gel ve Yaz isimli single çalışmalarıyla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
Hem besteci ve söz yazarı kimliğini öne çıkaran hem de prodüktörlük ve kendi klip yönetmenliği görevini de üstenen Nihan Akın sektördeki yerini giderek sağlamlaştırıyor.
İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden gelen konser tekliflerini de değerlendiren güzel sanatçı, ekim ayı itibariyle de Avrupa ve Amerika turnelerini planlıyor.
Önceki gün Türkbükü'ndeki bir beach'te denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, iskeleden denize atlarken görüntülendi.