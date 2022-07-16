Güzel oyuncuyu tatilde kocası kucağında çocuğu birlikte dövdü! Meltem Dağ kimdir eşi ve çocuğu

Yumruk atıyordu

Meltem Dağ Emniyet’e verdiği ifadesinde, “Kucağımda çocuğum olmasına rağmen bana tekme attı. Bebeğimle beraber yere düştüğümü hatırlıyorum. Eşim bana vurmaya devam ediyordu. Kendime geldiğimde yüzüme, kaburgama, kafama ve burnuma yumruklar atmaya devam ediyordu. Bebeğimi de alarak kaçtım. Hem bir kadın hem de bir anne olarak zor durumdayım” dedi.