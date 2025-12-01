Güzel oyuncuyu korkutan tehdit! Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döger savcılığa başvurdu...

Olay, Dilin Döğer’in Instagram hesabına gelen bir direkt mesajla başladı. Oyuncu, kendisine daha önce hakaret içeren yorumlar yapan bir profili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şahıs, bu kez İngilizce yazılmış açık bir ölüm tehdidi mesajı gönderdi. Mesajda kişilik haklarına ağır saldırılar da yer aldı.