Güzel oyuncuyu korkutan tehdit! Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döger savcılığa başvurdu...
Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterine hayat veren genç oyuncu Dilin Döğer, sosyal medyadan gelen ölüm tehdidiyle büyük korku yaşadı. Tehdit mesajının ardından vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunan güzel oyuncu, kimliği gizlenen takipçisinin cezalandırılmasını istedi.
Olay, Dilin Döğer’in Instagram hesabına gelen bir direkt mesajla başladı. Oyuncu, kendisine daha önce hakaret içeren yorumlar yapan bir profili takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şahıs, bu kez İngilizce yazılmış açık bir ölüm tehdidi mesajı gönderdi. Mesajda kişilik haklarına ağır saldırılar da yer aldı.
DİLİN DÖĞER, SOLUĞU ADLİYEDE ALDI
Korku ve panik içinde kalan Dilin Döğer, mesajın ekran görüntülerini alarak İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gitti.
Sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler dikkat çekti:
“Söz konusu kişi gerçek kimliğini ve fotoğrafını gizleyerek bana hakaret etmiş, ardından açıkça ölümle tehdit etmiştir. Bu paylaşımlar kişilik haklarıma ağır saldırı niteliğidir ve büyük korku yaşamama neden olmuştur. Şahsın bir an önce tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum.”