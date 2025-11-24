BIST 10.853
Güzel oyuncudan gizli aşk bombası! Gecelerde o isim ile yakalandı...

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse önceki gece Bebek'te eğlence çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncunun yanındaki gizemli erkek arkadaşı dikkatlerden kaçmadı.

Kara Sevda dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Filiz Küçükköse, eğlence çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncunun yanındaki gizemli erkek arkadaşı dikkatlerden kaçmadı.

Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi projelerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, son dönemlerde özel hayatı ile gündeme geliyor.

Genç oyuncu son olarak önceki gece Bebek'teki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen oyuncu, semtten erkek arkadaşı ile ayrıldı.

CEVAP VERMEDİ

Muhabirlerin yanındaki kişi hakkındaki sorularına yanıt vermek istemeyen oyuncu, VIP araca binerek mekandan ayrıldı.

