Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat annelik hakkında konuştu...
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Cansel Elçin ile olan evliliği ile örnek çiftlerden biri. Ünlü oyuncu yer aldığı projelerden sonra annelik heyecanı ile mutluluğu katlandı. Bayat anneliğin hayatlarına yeni bir dönem ve düzen getirdiğini açıkladı.
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz yıl anne olmanın heyecanını yaşadıktan sonra hayatında nelerin değiştiğini samimi sözlerle anlattı. Cansel Elçin ile evliliğini oğulları Atlas ile taçlandıran Bayat, annelikle birlikte yepyeni bir düzene geçtiklerini söyledi.
2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin’le evlenen başarılı oyuncu, aradan geçen yılların ardından müjdeli haberi paylaşmış ve bebek beklediklerini duyurmuştu. Bayat, 2025 yılının şubat ayında ilk kez anne olmuş, oğlu Atlas’ı kucağına alarak hayatının en özel dönemine adım atmıştı.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Bayat, verdiği röportajda “Çocuk sonrası eşinizle ilişkiniz nasıl değişti?” sorusuna net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, özellikle ilk haftaların kolay olmadığını vurgularken şu sözleri kullandı:“40’ı çıkma diye bir şey var ya… Meğer gerçekten bir mantığı varmış. İlk 40 gün inanılmaz zor. O süreçte en büyük destek hem aile hem de çiftlerin birbirine anlayış göstermesi. 40 gün geçtikten sonra yavaş yavaş rahatlamaya başlıyorsunuz. Hayat başka bir yöne evriliyor ama biz bu yeni halimizden memnunuz.”
Bayat, evliliklerine dair soruları da içtenlikle yanıtladı. “Romantik bir çift misiniz?” sorusuna ise gülümseten bir itirafta bulundu: