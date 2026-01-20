Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat annelik hakkında konuştu...

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Bayat, verdiği röportajda “Çocuk sonrası eşinizle ilişkiniz nasıl değişti?” sorusuna net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, özellikle ilk haftaların kolay olmadığını vurgularken şu sözleri kullandı:“40’ı çıkma diye bir şey var ya… Meğer gerçekten bir mantığı varmış. İlk 40 gün inanılmaz zor. O süreçte en büyük destek hem aile hem de çiftlerin birbirine anlayış göstermesi. 40 gün geçtikten sonra yavaş yavaş rahatlamaya başlıyorsunuz. Hayat başka bir yöne evriliyor ama biz bu yeni halimizden memnunuz.”