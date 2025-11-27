Güzel oyuncu Şifanur Gül’e oyuncu sevgilisinden romantik evlilik teklifi
Terzi projesi ile akıllara kazınan Şifanur Gül Amsterdam'da evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncu paylaşımı ile sevenlerini mutlu etti.
Başarılı oyuncu Şifanur Gül, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
28’inci yaşına giren ünlü oyuncu, doğum gününü kutlamak için sevgilisi Berk Bakioğlu ile birlikte Amsterdam’a gitti. Çiftin tatili, unutulmaz bir sürprize sahne oldu.
Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şifanur Gül, 28. yaşına romantik bir evlilik teklifiyle girdi.
Uzun süredir meslektaşı Berk Bakioğlu ile mutlu bir ilişki sürdüren Gül’e sevgilisi, Amsterdam sokaklarında doğum günü akşamında yüzük uzattı.