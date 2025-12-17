Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni tasarımı olay! Ayakkabı mı çorap mı?
2025'te "Kimler Geldi Kimler Geçti" ile tekrar gündemin odağına oturan Serenay Sarıkaya, bu kez setten değil stüdyodan yaptığı paylaşım ile konuşuldu.
Mert Demir'le aşk hayatı merak edilen Sarıkaya'nın son karesinde herkesin gözü ayağındaydı. Oyuncunun tasarımı akıllara "Çorap mı, yoksa ayakkabı mı?" sorusunu getirdi.
Lale Devri, Medcezir, Fi ve Şahmaran gibi yapımlarla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada geniş bir hayran kitlesi edinen Serenay Sarıkaya, son yıllarda oldukça dikkat çekiyor.
Rol aldığı yapımlar kadar yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Sarıkaya, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.
AYAKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Seslendirme için stüdyoya giren ünlü oyuncunun paylaşımında kullanıcıların dikkatini çeken detay ise ayakları oldu.