Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kaslı hali görenleri hayrete düşürdü
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle takipçilerini hayrete düşürdü! Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, değişimiyle şaşırttı. Şahinkaya'nın kaslı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kaslı haliyle takipçilerini hayrete düşürdü. Takipçilerini ikiye böldü. Güzel oyuncunun kaslı halini beğenirken bazı takipçileri ise güzel oyuncunun son halini beğenmedi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Nilperi Şahinkaya, son fotoğrafıyla takipçilerini ikiye böldü. Şahinkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Eski halinizden eser kalmamış ama bence güzel olmuş." yorumunu yaptı.
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Başka bir takipçisi ise, "Çok zayıfsın kemiklerin sayılıyor. Beğenemedim." yorumunu yaptı.
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Nilperi Şahinkaya kimdir?: Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'in baş şehri Dakar'da doğdu. Babası diplomat, annesi de bir dönem Dışişleri Bakanlığı'nda uzman olarak çalıştı
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