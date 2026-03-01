Güzel oyuncu İrem Sak hamile mi?
İrem Sak’ın son görüntüleri sanal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun montundaki belirgin şişlik, “hamile mi?” tartışmalarına yol açtı. Sak ve sevgilisi Furkan Korkmaz’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan görüntüleriyle magazin gündeminin odak noktası haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Sak’ın karın bölgesindeki görünümü üzerine yorumlarda bulundu hatta bazı takipçileri hamile olabileceği iddiasında bulundu.
Son yıllarda rol aldığı başarılı projelerle kariyerinde zirveyi yaşayan oyuncu İrem Sak, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Snob Magazin kameralarına yakalanan Sak, o haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
İrem Sak'ın montunun ön kısmındaki görünen belirgin şişlik, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kullanıcılardan görüntülerin altına: 'Hamile mi?' yorumları geldi. Bazı kullanıcılar ise Sak'ın montunun içerisinde çanta olabileceğini söyledi.