Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a babasından tavsiye! Sperm bankasından çocuk sahibi olacak...

İlginç bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu babasının, evlenmek yerine "Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Nasıl istersen öyle yap" dediğini aktardı.

BABA ARAYIŞI DEVAM EDECEK

Çocuk sahibi olma konusunda her şeye okey olduğunu ifade eden Abdulllah, birkaç yıl daha baba arayışını sürdüreceğini ekledi. Abdullah ayrıca bir yanın da "Hâlâ tek başına olmalıyım" dediğini söyledi.

HAKARET EDENLERİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere dair neler hissettiğini açıkladı:

“Hayatımın merkezine koymuyorum. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir fotoğraftan ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum. Hayatıma dahil olmuyor. Eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram’dan. Kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum.”