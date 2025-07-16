Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a babasından tavsiye! Sperm bankasından çocuk sahibi olacak...
Oyunculuğu, açıklamaları, projeleri ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, yaptığı bir röportajda çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. "Babam sperm bankasından çocuk yapabilirsin diyor" itirafı ile gündeme bomba gibi düştü.
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye'nin yeni sayısına konuk oldu. Verdiği röportajda özel hayatında dair çarpıcı açıklamalar yapan Abdullah, babasının kendisine 'Sperm bankası' önerisinde bulunduğunu söyledi.
20 yaşından beri çocuk istediğini belirten Abdullah, gelecekteki çocukları için videolar çektiğini ifade etti. Sorunun sadece çocuk olmadığını belirten Abdullah ayrıca baba figürünün de önemli olduğunu söyledi.
BABASINDAN 'SPERM BANKASI' TAVSİYESİ
Babasının çocuk için, "Kızım, evlenmek zorunda değilsin" dediğini belirten Abdullah, çocuk konusunda kendisinden daha radikal olduğunu söyledi.
İlginç bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu babasının, evlenmek yerine "Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Nasıl istersen öyle yap" dediğini aktardı.
BABA ARAYIŞI DEVAM EDECEK
Çocuk sahibi olma konusunda her şeye okey olduğunu ifade eden Abdulllah, birkaç yıl daha baba arayışını sürdüreceğini ekledi. Abdullah ayrıca bir yanın da "Hâlâ tek başına olmalıyım" dediğini söyledi.
HAKARET EDENLERİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUM
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere dair neler hissettiğini açıkladı:
“Hayatımın merkezine koymuyorum. Hakaret edenler, tehdit edenler seni bir fotoğraftan ibaret sanıyor. Bir şey yazılıyor, ben üç saniyede okuyup geçiyorum. Hayatıma dahil olmuyor. Eğer neşeli modumdaysam cevap veriyorum. Hakaret edenlere video araması bile yapmışlığım var Instagram’dan. Kimse açmıyor. Yazarken çok kolay çünkü, yüzümü görünce ne hissedeceklerini merak ediyorum.”