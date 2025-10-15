Güzel oyuncu Esra Bilgiç doğum gününü sevgilisiyle Milano'da kutladı!
Oyuncu Esra Bilgiç ve sosyetenin tanınmış isimlerinden DJ Faruk Sabancı, bir yıldır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Faruk Sabancı, Bilgiç'i ailesiyle tanıştırmıştı.
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını göstermişti.
Evlenecekleri konuşulan çift şu sıralar İtalya'nın Milano şehrinde tatil yapıyor. Önceki akşam da Esra Bilgiç'in doğum günüydü. Faruk Sabancı da sevgilisiyle çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun aşkım" notuyla paylaştı.