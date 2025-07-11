Güzel oyuncu Demet Özdemir tatilden paylaştı! "Yorgunluk çıkarıyor" yorumları yapıldı...
"Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı "Nisan" karakteriyle beğeni toplayan Demet Özdemir, yoğun geçen sezonun ardından çıktığı tatilden paylaştığı doğal pozlarla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.
"Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı "Nisan" karakteriyle beğeni toplayan Demet Özdemir, yoğun geçen sezonun ardından çıktığı tatilden paylaştığı doğal pozlarla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Demet Özdemir, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı "Nisan" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, şimdi ise yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.
YORGUNLUK ÇIKARIYOR
33 yaşındaki güzel oyuncu, yoğun iş temposunun ardından yaz sezonunu deniz ve güneş eşliğinde dinlenerek geçiriyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Özdemir, son olarak sahilden çektiği bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı.