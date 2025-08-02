Güzel oyuncu Beren Saat hamile mi? İddialar doğru mu?
Ünlü oyuncu Beren Saat'in hamile olduğuna dair iddialar magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Mart ayından bu yana Beren Saat'in bazı görüntülerinde karnının belirginleştiği yönündeki yorumlar, hamilelik söylentilerine zemin hazırladı. Peki, Beren Saat hamile mi?
BEREN SAAT HAMİLE Mİ?
Ünlü oyuncu Beren Saat'in hamile olduğuna dair iddialar magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son aylarda sık sık göz önünde olan Saat'in, eşi Kenan Doğulu ile birlikte verdikleri son görüntüler sonrası ortaya atılan "Beren Saat hamile mi?" sorusu, hayranları ve magazin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte iddiaların kaynağı, çiftin açıklamaları ve tüm detaylar…
HAMİLELİK İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?
Mart ayından bu yana Beren Saat'in bazı görüntülerinde karnının belirginleştiği yönündeki yorumlar, hamilelik söylentilerine zemin hazırladı. Bazı magazin muhabirleri, ünlü oyuncunun bir davetten çıkarken çantasını göbeğinin önüne alarak kameralardan saklamaya çalıştığını iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise dedikoduları alevlendirdi.
Bu görüntüler üzerine birçok kişi, Saat'in yaklaşık 4 aylık hamile olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak iddiaların kaynağı yalnızca gözleme dayalıydı. Herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.