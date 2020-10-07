Güzel manken tecavüz edilip öldürüldü sonra da toplu mezara gömüldü
MEKSİKA'da güzel mankenin başına gelenler dehşete düşürdü. 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, 18 Ağustos günü gündüz vakti sokak ortasında kaçırıldı. Güzel kadının cesedi toplu mezarda bulundu. Adli tıp, "tecavüz edilerek öldürülmüş" dedi.
Dünyanın en fazla suç oranına sahip ülkelerden birisi olarak bilinen Meksika'da yaşanan bu olay büyük yankı uyandırdı. Meksika'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir çocuk annesi 24 yaşındaki model, alışveriş yaparken güpegündüz maskeli ve silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Aylar sonra ajanslara düşen haberlere göre ise genç kadına ait elbiselerin bir toplu mezarda bulunduğu bildirildi. İşte kan donduran detaylar ve haberin diğer ayrıntıları...
Meksika'da hayatını modellik yaparak kazanan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, 18 Ağustos'ta Sonora'nın Ciudad Obregón kentinde, maskeli ve silahlı birkaç adam tarafından kaçırıldığında alışveriş yapıyordu.
Görgü tanıklarının ifadesine göre; 5 yaşında bir çocuk annesi olan 24 yaşındaki Yessenia Alvarado, Sonora'da bir mağazanın önündeyken, maskeli kişilerce zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Meksikalı haber kuruluşu Sintesis Noticias'a göre anne Yadira Rivera, kızı kaçırıldıktan birkaç gün sonra, Yessenia'nın serbest bırakılması karşılığında fidye talep eden çok sayıda çağrı aldığını söyledi.