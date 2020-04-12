Güzel manken sosyal medyada paylaşınca lüks rezidansta basıldı!
İSTANBUL’da İranlı manken Qazal Yadegarii'nin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton bulundu. İranlı bir manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul’da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton bulundu. İranlı bir manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. İranlı mankenin yasak hayvanlarla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca kendini ele verdiği öğrenildi.
Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Cuma günü erken saatlerde adrese gerçekleştirilen operasyonda İranlı manken Qazal Yadegarii (22), Mohammad Ali R.t (37) ve Kian M., (36) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalara piton ve yavru aslan ele geçirildi.
Piton ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.