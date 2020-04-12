Güzel manken sosyal medyada paylaşınca lüks rezidansta basıldı!

İstanbul’da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton bulundu. İranlı bir manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. İranlı mankenin yasak hayvanlarla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca kendini ele verdiği öğrenildi.