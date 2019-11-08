Güzel bir cilt için sabah yapılması gerekenler
Cilt bakımı sabah ve akşam düzenli olarak önem verilmesi gereken bir konu. Sabah kalkar kalmaz sadece yüzünüzü su ile yıkamakla kalmamalı ve derinleme temizlik için zaman ayırmalısınız. Peki sabah cilt bakımı rutininde neler olmalı?
Sabahları güne cildinizi yenileyerek başlamalısınız. Akne, sivilce, siyah nokta ve daha pek çok cilt sorunu ile karşılaşmamak için cilt bakımına önem vermeniz gerekiyor. İşte sizler için derlediğimiz öneriler…
Sabah uyanır uyanmaz bir bardak su ile güne başlayın. Cildinizi beslemek için bol su içmek çok iyi gelecektir. Hem hücreleri yenileyecek hem de cildinizin nemlenmesini sağlayacaktır.
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Sonraki adım cildinize uygun bir ürün ile yıkamak olacaktır. Özellikle su bazlı ürünleri tercih ederek cildinize masaj yaparak yıkamanız, cildinizi derinlemesine temizler ve yatıştırır.
Zamanınız varsa peeling ya da maske uygulaması yapabilirsiniz. Maskeyi cildinizin ihtiyacı olan duruma göre seçebilirsiniz. Gözenek küçültücü kil maskesi buna örnek olabilir.