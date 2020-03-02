Güvercin Star TV'yi yaktı o sahnelere şikayet yağdı!
Star'ın dizileri arasında yer alan aşiret dizisi Güvercin'in özellikle son sahnelerinde yer alan kadına şiddet sahneleri pes dedirtti izletici RTÜK'ü şikayet yağmuruna tuttu.
Güvercin dizisi Star TV'nin en son dizileri arasında yer aldı. Aşiretin yasakladığı imkansız bir aşk hikayesini konu edinen dizi pazar akşamları seyircisi ile buluşuyor.
İlk bölümlerde kanalın yüzünü güldürmese de ilerleyen bölümlerde seyirci Güvercin'i izlemeye başladı ve sıkı rakiplerine karşın dizi yavaş yavaş zirveyi zorlamaya başladı.
Birbirine düşman kan davası olan iki aşiretin ayırdığı Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı Kenan ve Almila Ada'nın hayat verdiği Zülüf'ün imkansız aşkını anlatan diziye özellikle son bölümlerde şikayet yağdı. Çocukların ve ailelerin ekran başında olduğu saatlerde yayınlanan dizinin şiddet sahneleri pes dedirtti.
Dizide kadınların sık sık erkekler tarafından 'namus' adı altında dövülmesi aşağılanması ve dizide argo kelimelerin çok sık yer alması izleyici bezdirdi.