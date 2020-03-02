Güvercin Star TV'yi yaktı o sahnelere şikayet yağdı!

Birbirine düşman kan davası olan iki aşiretin ayırdığı Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı Kenan ve Almila Ada'nın hayat verdiği Zülüf'ün imkansız aşkını anlatan diziye özellikle son bölümlerde şikayet yağdı. Çocukların ve ailelerin ekran başında olduğu saatlerde yayınlanan dizinin şiddet sahneleri pes dedirtti.