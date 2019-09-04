Güvercin fiyatlarını duyanların ağzı açık kalıyor Amasya'da araba fiyatına satılıyor

15 bin liraya aldı: Koçak, “Parayı veren düdüğü çalıyor yani işin aslı. Bundan 6-7 ay önce bir arkadaşımız 15 bin liraya bir yavru aldı, şimdi onun yavrularını tanesini 7 bin liraya, 8 bin liraya, 10 bin liraya satıyor. Biz de aldık yani” dedi.