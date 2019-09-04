Güvercin fiyatlarını duyanların ağzı açık kalıyor Amasya'da araba fiyatına satılıyor
Kuş sevdalıları, Amasya'da her ayın ilk Salı gününde buluşup dudak uçuklatan fiyata kuşlarını sergileyip satıyor. Güvercinlerin bir tanesinin fiyatı 15 bin lirayı buluyor.
Amasya'da geçtiğimiz gün yine kıran kırana geçen bir açık artırma gerçekleşti. Güvercinlerin sergilendiği açık artırmada, uçuk rakamlar teklif edildi. Kostüm ve jumbo güvercinlerin bir tanesi 15, çifti 30 bin liradan alıcı buldu.
Güvercin besleyen Hüseyin Koçak, "Güzel güvercin besleyen ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Yavrular 3-5 ay sonra eşleştiğinde yani eşe gelmeye hazır olduğunda fiyatını ikiye katlıyor." ifadelerine yer verdi.
15 bin liraya aldı: Koçak, “Parayı veren düdüğü çalıyor yani işin aslı. Bundan 6-7 ay önce bir arkadaşımız 15 bin liraya bir yavru aldı, şimdi onun yavrularını tanesini 7 bin liraya, 8 bin liraya, 10 bin liraya satıyor. Biz de aldık yani” dedi.
Gönül vermişlerdeniz: Samsun Kavak’tan gelen Yaşar Metin, “Biz de bu işe gönül vermişlerdeniz. 15 bin liraya, yavruyken kendim 12 bin liraya aldım Afyon’dan. 15 bin liraya tekini sattım, 12 bin liraya da diğerini sattım" diye konuştu.