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Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

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Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

Milyonlarca insanın beklediği haber geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında tahtaya tek tek yazarak asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

Yeni yıla girerken milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammı canlı yayında tek tek hesaplayarak açıklayan  SGK Uzmanı İsa Karakaş geceye damgasını vurdu. 

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Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:

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Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

"2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi

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Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMI  CANLI YAYINDA AÇIKLADI
TGRT’e programına konuk olan SGK Uzmanı İsa Karakaş yayın esnasında kalemi eline alarak asgari ücrette gelecek zammı hesapladı

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