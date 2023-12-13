Güvenlik uzmanı tahtaya tek tek yazdı! İşte 2024 asgari ücret rakamları
Milyonlarca insanın beklediği haber geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında tahtaya tek tek yazarak asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.
Yeni yıla girerken milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zammı canlı yayında tek tek hesaplayarak açıklayan SGK Uzmanı İsa Karakaş geceye damgasını vurdu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
"2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi
ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMI CANLI YAYINDA AÇIKLADI
TGRT’e programına konuk olan SGK Uzmanı İsa Karakaş yayın esnasında kalemi eline alarak asgari ücrette gelecek zammı hesapladı