Güven Kıraç sokak ortasında genç sevgilisi ile öpüşürken ifşa oldu! Boşanma açıklaması beyin yaktı
Oyuncu Güven Kıraç'ın sokak ortasında genç sevgilisini öptüğü görüntüler gündemi epey meşgul etmişti. 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ın, bu görüntüler nedeniyle Güven Kıraç'tan ayrıldığı belirtilmişti. "Hakkımda çıkan haberlere sessiz kalmıştım ancak işin doğrusunu yazmak istedim" diyerek sevgilisi ve eşi hakkında açıklama yaptı.
Güven Kıraç, geçtiğimiz haftalarda gündeme genç sevgilisiyle gündeme gelmişti. Oyuncu, esmer bir kadınla Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda eğlenmişti. Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç, kız arkadaşına eliyle mısır yedirmişti.
Ünlü oyuncunun genç sevgilisini defalarca öpmesi de kameralara yansımıştı. İkili, mekandan el ele çıkarken çıkışta kameralara yakalanmıştı.
Kameraları farketmelerinin ardından genç kadın, Kıraç'ın elini bırakıp ayrı yürümeye başlamıştı.
Muhabirler Kıraç'a evli olduğunu hatırlatmış, Güven Kıraç ve sevgilisi, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.
Anlaşmalı boşandılar
54 yaşındaki Güven Kıraç'ın 12 yıllık eşi Başak Kıraç ile bu olay yüzünden boşandıkları olarak iddia edildi. Kıraç'ın bir kızı da var.