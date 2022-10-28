Güven Kıraç genç sevgilisini sokak ortasında öpmelere doyamadı! İhanet yüzünden...
Gemide, Duvara Karşı, Anlat İstanbul gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı. Ünlü çift, ihanetin ardından ayrılık kararı almıştı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında öpüşürken görüntülendi.
62 yaşındaki usta oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla el ele görüntülenmiş, mısır yedirirken çekilen görüntüleri olay olmuştu.
Güven Kıraç’ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.
12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti.