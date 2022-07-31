Gustavo Henrique ile ilgili olay iddia! Geri dönebilir!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin bacağından sakatlanması durumunda Flamengo'ya geri dönme durumun olduğu iddia edildi.
Transferleri birbiri ardına açıklayan Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Gustavo Henrique için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Globo Esporte gazetesinde yayınlanan habere göre Henrique'nin dizinden bir sakatlık geçirmesi halinde flamingoya verileceği yönünde sözleşmesi'ne madde eklendi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Fakat Brezilya basınından gelen iddialar kafaları karıştırdı.
Globo Esporte'den derlenen haberde; Henrique'nin sözleşme şartları duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun dizinden sakatlanması halinde Flamengo'ya geri döneceği belirtildi.
29 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaşması halinde yapılan anlaşmaya göre; satın alma opsiyonu maddesinin devreye gireceği kaydedildi.