Gustavo Henrique ile ilgili olay iddia! Geri dönebilir!

Transferleri birbiri ardına açıklayan Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Gustavo Henrique için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Globo Esporte gazetesinde yayınlanan habere göre Henrique'nin dizinden bir sakatlık geçirmesi halinde flamingoya verileceği yönünde sözleşmesi'ne madde eklendi.