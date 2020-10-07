Gürpınar’dan Büyükçekmece koyuna kadar kirlettiler gemideki pis su denize bırakılınca...

Akgün, “Bir geminin iç hacminin temizlenmesi sonucu bırakılan bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Kirli alanda köpük ve kömür gibi bir malzeme var. Yağ, koku, mazot veya benzeri bir bulgu yok., Değerlendireceğiz. Çevre denetleme ekibi Balıkçılar Hali’nden bu tarafa doğru inceleme yapıyor. Göreceğiz, bakacağız" dedi.