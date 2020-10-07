Gürpınar’dan Büyükçekmece koyuna kadar kirlettiler gemideki pis su denize bırakılınca...
BÜYÜKÇEKMECE açıklarında yük gemisinin iç temizliğinin yapılmasının ardından yapılan sorumsuzluk tepki aldı. Temizlikte kullanılan, bir bölümü kömür tozu olmak üzere denize bırakılan pis su, kirliliğe neden oldu.
Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Burnu’ndan Büyükçekmece Koyu’na kadar olan alanda görülen kirlilik bölgede tepki yarattı. Bölgeye gönderilen araştırma ekibi deniz suyundan örnekler alarak kirliliğin nedenini bulmaya çalıştı. Yapılan ilk incelemede kirliliğin petrol veya türevlerini içermediği anlaşıldı.
Belediye başkanı bilgi aldı: Büyükçekmece Plajı’na gelerek denizdeki kirlilik ile ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gazetecilere kaynağını henüz tespit edemedikleri kirliliğin Gürpınar burnundaki Balıkçılar Hali’nden Büyükçekmece Koyu’na doğru devam ettiğini söyledi. Başkan Dr. Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri büyük yük taşıyan bir geminin neden olduğunu düşündüğünü vurguladı.
Akgün, “Bir geminin iç hacminin temizlenmesi sonucu bırakılan bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Kirli alanda köpük ve kömür gibi bir malzeme var. Yağ, koku, mazot veya benzeri bir bulgu yok., Değerlendireceğiz. Çevre denetleme ekibi Balıkçılar Hali’nden bu tarafa doğru inceleme yapıyor. Göreceğiz, bakacağız" dedi.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Numuneler alındı, bilimsel olarak bakacaklardır. Zaman zaman gemilerin bırakmış olduğu yağ, atık veya sintinenin lodos olduğu zaman sahile vurduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir sorun." dedi.