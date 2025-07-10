Gürgen Öz, Çağatay Ulusoy’lu “Uykucu” filminde rol alacak...
Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu gibi isimleri bir araya getiren Uykucu filmi için yeni birisim gündeme geldi. Gürgen Öz'ün kadroda yer alması bekleniyor. İşte filme dair merak edilenler...
Poll Films’in imza atacağı “Uykucu” filmi için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Kubilay Tat’ın yazdığı, Can Ulkay’ın yöneteceği filmde Çağatay Ulusoy “Ferman”, Elçin Sangu “Saye” rollerine hayat verecek.
Eşref Rüya dizisinin sezon arasını Çağatay Ulusoy, film çekerek değerlendirecek. Poll Films’in imza atacağı “Uykucu” filmi için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Kubilay Tat’ın yazdığı, Can Ulkay’ın yöneteceği filmde Çağatay Ulusoy “Ferman”, Elçin Sangu “Saye” rollerine hayat verecek.
Gürgen Öz Kadroya Girecek
Sürükleyici bir ajan hikâyesi üzerine kurulu filmin kadrosuna Gürgen Öz katıldı. Gürgen Öz, “Uykucu” filminde “Selim” karakterine hayat verecek ve “Tilki” lakaplı bir ajans sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak.
Çekimler Temmuz Ortasında Başlıyor
Filmin kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte, “Uykucu Adam”ın çekimlerine 10-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında başlanması planlanıyor. Film seti için İstanbul başta olmak üzere bazı sürpriz şehirlerdeki mekânlar da gündeme geldi.