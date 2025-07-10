Gürgen Öz, Çağatay Ulusoy’lu “Uykucu” filminde rol alacak...

Çekimler Temmuz Ortasında Başlıyor

Filmin kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte, “Uykucu Adam”ın çekimlerine 10-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında başlanması planlanıyor. Film seti için İstanbul başta olmak üzere bazı sürpriz şehirlerdeki mekânlar da gündeme geldi.