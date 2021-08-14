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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Anadolu Ajansı
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. Sınır Kapısı'nda zaman zaman 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Almanya'ya giden Okan Düşünce, AA muhabirine, memleketi Tekirdağ'da bir süre tatil geçirdiklerini söyledi.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Vatan toprakları ve sevdiklerinden ayrılmanın üzüntüsü yaşadığını belirten Düşünce, "Türkiye'miz çok güzel üzülerek geri dönüyoruz. Ne yapalım mecburuz. İnşallah önümüzdeki yaz yeniden geleceğiz vatanımıza" dedi.

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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu

Düşünce, yaklaşık 2 saattir sınır kapısında beklediklerini sözlerine ekledi.

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