Gurbetçiler bin 400 kilometrelik yolu yata yata gidiyorlar

"Yatarak gidip geliyoruz"

Gurbetçi vatandaşlardan İbrahim Uludağ, trenin daha iyi olduğunu belirterek, yata yata gidip geldiklerini söyledi. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun çok uzun olduğunu belirten Uludağ, en azından gümrük kapılarında eziyet çekmediklerini ifade etti. Bir diğer gurbetçi vatandaş, Nusret Kaygısız da, arabası ile uzun yolculuk yapmadığı için arabasının yıpranmadığını söyledi. Kaygı, trende yatarak gittikleri için yolculuğun daha iyi geçtiğini belirtti.