Gurbetçi, sınırda bayrağı görünce 3 bin km'lik yorgunluğunu unuttu

Almanya'dan gelen Murtaza Sak, AA muhabirine 45 yıldır gurbette yaşadığını söyledi.

Gurbete gittiği ilk günden bu yana vatana gelme özlemiyle yanıp tutuştuğunu belirten Sak, "Çocukların, torunların işi orada bir türlü gelemiyoruz ama Türkiye özlemi bambaşka. Geldiğimizde Türk bayrağını görünce 3 bin kilometre yolun yorgunluğunu unutuyorsun her şey gelip geçiyor. Yorucu bir yolculuk, uykusuz geliyoruz ama bayrağı görünce her şey bitiyor. 'Elhamdülillah Rabb'ime şükürler olsun' diyorsun. Vatan bambaşka bir şey." dedi.