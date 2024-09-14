Güran ailesinin şeytanı Narin planı deşifre oldu! Kan donduran detaylar
Türkiye günlerdir Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili gerçeğin arka planında yer alan haberleri konuşuyor. Ortaya çıkan son haberler ise oldukça çarpıcı iddiaya göre Narin’in arama çalışmaları sırasında aile üyelerinin 20 ‘patates’ telefon hattıyla aramaları baltalamak için sahte ihbarlarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan amca Salim Güran’ın karısının ifadesi de ortaya çıkarken 6 kişinin whatsapp görüşmelerini sildiği öğrenildi; bunlardan 3’ü amca…
Narin cinayetinde aile üyelerini şeytani planlarına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran’ın günlerce aranıp bulunamamasının da cinayeti örtbas etmek için aile üyelerinin sabotajı olduğu tespit edildi. Süreç boyunca Güran aile üyelerinin 20 patates telefon hattıyla aramaları baltalamak için sahte ihbarlarda bulunduğu belirlendi.
Öte yandan Narin soruşturmasıyla ilgili verilen ifadelerde de çok çarpıcı bir detay yer aldı. Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın verdiği ifadedeki detayı İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı.
Tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde "Şüphelendiğiniz kimse var mı sorusuna şu yanıtı verdi:
Eşim Salim'in kullandığı 47 KF 388 plakalı araç aslında kardeşi Fuat Güran'ınındır. Kendisi Van'da olduğu için aracı eşim kullanıyordu. Bu araç içinde yapılan incelemede DNA tespit edilmiş.