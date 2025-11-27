Gupse Özay'ın "deniz manzaralı ev" yorumuna Barış Arduç'tan yanıt!
Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bu kez esprili açıklamalarıyla gündeme geldi. Özay’ın YouTube programında yaptığı samimi yorum sosyal medyada konuşulurken, Arduç da gelen sorular üzerine eşiyle ilgili sözlere eğlenceli bir şekilde karşılık verdi.
2020 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2022’de kızları Jan Asya’nın doğumuyla büyük bir mutluluk yaşamıştı.
ÖZEL HAYATLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR
Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdürmelerine rağmen uyumları ve enerjileriyle sık sık gündemde yer alıyorlar. Başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, konuk olduğu bir YouTube programında hayranlarından gelen yorumları yanıtladı. Bir takipçi: “Gupse her sabah ‘Kocama bak be!’ diyordur.” şeklinde bir yorum yapmıştı.
Özay ise espirili bir dille şöyle yanıt verdi:“Bir ara diyordum. Artık demiyorum. Deniz manzaralı bir evde yaşayınca bir süre sonra denize bakmayı bırakmak gibi bir şey.”
"NE SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR"
Gazeteciler, Gupse Özay’ın bu sözlerini Barış Arduç’a hatırlattığında ünlü oyuncu gülerek şu yanıtı verdi: