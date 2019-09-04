Gupse Özay yeni filmi 'Eltilerin Savaşı' öncesi bakın neler anlattı
Gupse Özay, senaryosunu kendisinin yazdığı Ferit Aktuğ, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ile beraber rol aldığı 'Eltilerin Savaşı' filminin çekimlerinin son gününde bakın neler anlattı.
Deliha ve Görümce filmlerinin ardından 'Eltilerin Savaşı' ile yeniden kendisinin yazdığı ve oynadığı film ile beyaz perdeye dönemeye hazırlanan Gupse Özay, film çekimlerinin son gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ferit Aktuğ, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerle beraber çalışan Özay, şunları anlattı:
''Deliha ve Görümce'den sonra akraba ilişkilerine devam ediyorum. Kültürel olarak akraba ilişkileri çok önemli. kayınço kayın elti her şey var . Ben bu dünyayı çok seviyorum. Kadın odaklı işler yaptığım için buradan devam etmek istedim. Kendi eltim olmadığı için çok araştırdım soruşturdum. Aşina olduğum hikayeler oldu.
Çok gülme krizine girdik. Sette çok gülen biri değilim çok dikkat ederim işler aksamasın diye ama özellikle Merve de benim gibi dalağı düşük çıktı. Çok zordu onunla çalışmak, çok sevdik birbirimizi. Bu kadar severek birbirinden nefret eden eltileri nasıl oynadık ben de meral ediyorum.
Bu sette enerji patlaması yaşadık, gülmekten tekrarlamak zorunda kaldığımız çok oldu, kamera arkası görüntüleri inanılmaz komik.''