Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş
İki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber geldi.
'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.
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Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten güzel haber geldi.
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Ömür Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özay, 6 aylık hamile...
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İkili, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.
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