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Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

İki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden müjdeli haber geldi.

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. 

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Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten güzel haber geldi. 

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Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

Ömür Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Özay, 6 aylık hamile... 

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Gupse Özay ve Barış Arduç'tan güzel haber geldi! Meğer 3 ay önce sinyal vermiş

 İkili, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

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