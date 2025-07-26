Gupse Özay ve Barış Arduç tatil yapıyor! Bebek iddiası doğru mu?
Barış Arduç'un 'Aşkı Hatırla' dizisinde Hande Erçel ile sevişme sahneleri olay olmuştu. Bu sahneler yüzünden eşi Gupse Özay'la da araları açılmıştı.
Oyuncu çift önceki gün Alaçatı'da bir plajdaydı. Birlikte el ele denize girdiler, mutluluk pozları verdiler.
Hande Erçel ile Barış Arduç'un 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri, iki oyuncunun özel hayatlarında büyük krize neden oldu.
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinden veto yedi. Gupse Özay da eşi Barış Arduç'a karşı cephe aldı.
FOTOĞRAFLARINI KALDIRMIŞTI
Gündem olan diziye karşı tepkisiz kalan, eşine destek amaçlı dahi bir paylaşımda bulunmayan Özay, Barış Arduç'la fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı. "Gupse Özay'la Barış Arduç boşanıyor mu?" yorumları yapıldı.
Geçen günlerde ise Gupse Özay'dan gelen bir paylaşım akılları karıştırdı. Özay'ın dövme fotoğrafına "Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime. Demek ki gizli gizli istiyorum" notu akıllara bebek haberini düşürürken ikili Alaçatı'da objektiflere takıldı.
Oyuncu çiftin denizde el ele görüntüleri ve samimi halleri, "Aşk tam gaz devam" yorumlarını beraberinde getirdi.