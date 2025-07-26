Gupse Özay ve Barış Arduç tatil yapıyor! Bebek iddiası doğru mu?

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesinden veto yedi. Gupse Özay da eşi Barış Arduç'a karşı cephe aldı.

FOTOĞRAFLARINI KALDIRMIŞTI

Gündem olan diziye karşı tepkisiz kalan, eşine destek amaçlı dahi bir paylaşımda bulunmayan Özay, Barış Arduç'la fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı. "Gupse Özay'la Barış Arduç boşanıyor mu?" yorumları yapıldı.

Geçen günlerde ise Gupse Özay'dan gelen bir paylaşım akılları karıştırdı. Özay'ın dövme fotoğrafına "Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime. Demek ki gizli gizli istiyorum" notu akıllara bebek haberini düşürürken ikili Alaçatı'da objektiflere takıldı.