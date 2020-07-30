Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan ilk kareler

Gupse Özay ile 6 yıldır birlikte olduğu Barış Arduç, Çeşme’de evlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmayan çiftin nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Gupse Özay sürpriz nikahın ardından yaptığı açıklama olay.