Gupse Özay ve Barış Arduç evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç Çeşme'de evlendi. Nikahtan ilk görüntüler gelirken Gupse Özay bakın ne açıklama yaptı.
Gupse Özay ile 6 yıldır birlikte olduğu Barış Arduç, Çeşme’de evlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmayan çiftin nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Gupse Özay sürpriz nikahın ardından yaptığı açıklama olay.
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6 yıldır birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, 29 Temmuz Çarşamba günü Çeşme'de nikah masasına oturdu.
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Koronavirüs salgını nedeniyle sade bir nikahla dünya evine giren çiftin bir kaç ay sonra düğün yapacakları öğrenildi.
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Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.
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