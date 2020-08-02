Gupse Özay Barış Arduç ani evliliği için bomba iddia sebebi ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla evlenmeleriyle herkesi şaşırtan Gupse Özay ve Barış Arduç, evliliğine dair ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.
Gupse Özay ve Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde 6 yıllık beraberliklerini resmiyete taşıdı ve ani bir nikah ile dünyaevine girdi. Çeşme'de evlenen çift, apar topar aldıkları evlilik kararıyla herkesi şaşırttı. Nikah törenine ise yalnızca yakın dostları katıldı.
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Şimdilerde balayında olan ünlü çiftin ani evliliğine dair ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı. Takvim'de yer alan habere göre, Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi.
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Gupse Özay ve Barış Arduç hakkında ortaya atılan bu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve dilden dile konuşulmaya başladı.
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Hatta hamile olduğu söylenen Gupse Özay'ın bir erkek bebek beklediği de söylendi.
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