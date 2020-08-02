Gupse Özay Barış Arduç ani evliliği için bomba iddia sebebi ortaya çıktı!

Şimdilerde balayında olan ünlü çiftin ani evliliğine dair ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı. Takvim'de yer alan habere göre, Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddia edildi.