BIST 5.027
DOLAR 18,86
EURO 20,17
ALTIN 1.118,92

Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300’ü defnedildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara yansıdı.

Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarına bırakılan eşyalar yürekleri burktu.

114
Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar

Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları konuldu.

214
Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar

Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise görenleri duygulandırdı.

314
Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar
414