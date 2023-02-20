Günün kahreden fotoğrafları! Depremde ölenlerin mezarlarına astılar
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300’ü defnedildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlıklara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarına bırakılan eşyalar yürekleri burktu.
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Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları konuldu.
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Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise görenleri duygulandırdı.
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